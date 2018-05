São Paulo amanhece sob forte nevoeiro

22/05/2018 | 08:53



Um forte nevoeiro atingiu a cidade de São Paulo entre a madrugada e a manhã desta terça-feira, 22. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a névoa tende a se dispersar com a elevação da temperatura.

De acordo com o CGE, a neblina foi provocada pelo resfriamento da superfície, baixa velocidade dos ventos e a perda de calor do solo para atmosfera.

O nevoeiro também atingiu o Aeroporto de Cumbica em Guarulhos, na Grande São Paulo, que está fechado para pousos desde às 5h37 e sem previsão de normalização, segundo GRU Airport informou, pouco antes das 8h30.

No período, 31 voos foram desviados para outros aeroportos e as decolagens estão ocorrendo normalmente desde às 7h08. O Aeroporto Internacional de São Paulo orienta aos usuários que procurem as companhias aéreas para informações específicas de cada voo.

Temperatura

A capital paulista amanheceu gelada. Os termômetros das estações meteorológicas do CGE registram a média de 10ºC. Em São Mateus, na zona leste e Perus, na zona norte, os termômetros marcaram apenas 6ºC.

Nas próximas horas da manhã, o sol predomina, favorecendo a elevação das temperaturas. A máxima prevista é de 22ºC. Não há previsão de chuva.