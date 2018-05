Banco da Inglaterra pode elevar juros nos próximos meses, diz Carney

22/05/2018 | 07:43



O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) poderá elevar sua taxa básica de juros em "poucos meses" se a forte desaceleração econômica vista no primeiro trimestre for temporária, disseram hoje o presidente do BC inglês, Mark Carney, e outro dirigente da instituição.

Na reunião do último dia 10, o BoE decidiu manter seu juro básico em 0,5%, com o argumento de que precisa verificar se o fraco desempenho econômico do Reino Unido irá persistir ou não além dos primeiros três meses do ano. Entre janeiro e março, o PIB britânico teve expansão de apenas 0,1% ante o quarto trimestre de 2017.

Carney, que discursou no Parlamento britânico, disse que o BoE continua prevendo que irá elevar seus juros gradualmente nos próximos anos, e que sinais de uma recuperação do crescimento deverão surgir logo.

"A questão é se a economia restabelecerá esse ímpeto ao longo dos próximos poucos meses", disse o chefe do BoE.

Gertjan Vlieghe, integrante do comitê de política monetária do BoE, citou um cronograma semelhante para um possível ajuste de juros.

"Visto que estamos aumentando as taxa de juros lentamente, o custo de esperar mais alguns meses é baixo", comentou Vlieghe. Fonte: Dow Jones Newswires.