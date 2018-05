BC decreta liquidação extrajudicial da Gradual Corretora de Câmbio

22/05/2018 | 07:13



O Banco Central decretou nesta terça-feira, 22, a liquidação extrajudicial da Gradual Corretora de Câmbio. Em nota publicada em seu site, o BC informou que a liquidação ocorreu em função da existência de "graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da Gradual CCTVM, o comprometimento de sua situação econômico-financeira, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores".

De acordo com o BC, a Gradual não tem vínculos com qualquer conglomerado bancário. "A Gradual CCTVM tem baixa relevância no Sistema Financeiro Nacional, representando apenas 0,003% do ativo total e 0,07% dos recursos administrados de terceiros. Foi responsável por 0,04% do movimento total de câmbio realizado no quarto trimestre de 2017", informou o BC.

A instituição informou ainda que, em observância às suas competências legais, "o Banco Central está adotando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades pelos fatos que resultaram na liquidação". "Nos termos da lei, os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição ficam indisponíveis", acrescentou o BC.