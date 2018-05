Dicas para reuniões

Vanessa Aguiar

Gerente de recrutamento da Robert Half



22/05/2018 | 07:10



1 – Qualquer alinhamento é motivo para reunião?

Não. E isso é muito comum! Criou-se o hábito de fazer reunião para tudo e, consequentemente, perder muito tempo sem necessidade. Antes de mais nada, pense e entenda se é realmente necessário deslocar as pessoas para uma sala de reuniões ou se o assunto pode ser resolvido por telefone ou até mesmo por um e-mail. Pode parecer exagero, mas muitos assuntos tratados em reuniões poderiam muito bem ser resolvidos por e-mail.



2 – Como organizar a reunião para que ela seja produtiva?

Convide quem realmente precisa estar na reunião. Pense: se esse profissional não estiver lá, algo ficará em aberto? Depois, defina o tema central e os principais pontos que devem ser discutidos, seja pontual e mantenha a todo momento o foco nos assuntos para não perder tempo. Finalize a reunião retomando os principais pontos e deixe claro o que espera de cada participante após a reunião. Fazer uma ata com o que foi discutido e definido funciona muito bem.

3 – Como devo me portar em uma reunião?

Vá bem preparado. Informe-se sobre a pauta e com quais materiais e/ou conhecimento pode agregar, não se atrase, desapegue do celular, seja claro e objetivo ao apresentar suas ideias ou fazer comentários. Sempre vá com caderno ou notebook para anotações, pois, sem anotar, além de correr o risco de esquecer algo importante, passa a impressão de desinteresse.

4 – Se eu sou o condutor da reunião, como devo começá-la?

Normalmente a forma como você começa a reunião tende a impactar e guiar como ela será até o fim. Então, se ela começa com reclamações, é provável que termine assim também. Por isso, o ideal é sempre iniciar com otimismo – isso pode impactar positivamente o resto da conversa. Uma dica valiosa é pedir que as pessoas compartilhem algo que está indo bem no dia a dia do trabalho.

5 – Se o líder vai participar da reunião, é ele quem deve conduzi-la?

Não. Pelo contrário. Deixar que outros funcionários conduzam a reunião quando estão a par do assunto que será discutido traz muitos benefícios, tanto para o líder quanto aos funcionários. Passar o bastão ajuda no desenvolvimento da equipe, já que gerenciar uma reunião é uma competência importante no mercado de trabalho. Também é bom para o próprio líder, assim ele tem mais tempo para ouvir, refletir e focar nas suas considerações, e acaba contribuindo mais com observações e perspectivas.