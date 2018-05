MBL critica campanha contra as fake news

Raphael Rocha



O MBL (Movimento Brasil Livre), um dos mais ativos no processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT), iniciou manifestação crítica às campanhas contra as fake news (notícias falsas). Na visão de seus integrantes, entre eles o líder do movimento e pré-candidato a deputado federal pelo DEM, Kim Kataguiri, a imprensa tradicional foca no combate às fake news porque “perderam espaço”. Kataguiri, por exemplo, afirmou que as empresas contratadas para checagem de informações em redes sociais são comandadas pela “esquerda” e sugeriu que haverá censura ao grupo. Evidentemente que as críticas foram questionadas até mesmo pelos simpatizantes do MBL. O Facebook já se posicionou contra a nova movimentação do MBL, que, desta vez, dificilmente terá adesão popular.

Árvore genealógica

Filho do ex-prefeito de Rio Grande da Serra Aarão Teixeira e sobrinho do atual prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), Polita Teixeira se filiou no PHS e anunciou que será candidato a deputado estadual. Inicialmente as conversas indicavam um retorno de Aarão Teixeira às disputas eleitorais, mas o ex-prefeito declinou por motivos de saúde. Será a primeira eleição que Polita disputará – ele foi convidado a concorrer a um cargo de vereador em 2016, porém recusou para apoiar a candidatura do irmão, Rato Teixeira (PTB), que se elegeu. Além de Aarão, Kiko e Rato, a família Teixeira também tem o ex-prefeito José Teixeira, de Ribeirão.

Diálogo – 1

Em meio à tensão na relação entre o governo de São Caetano e o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o secretário executivo da entidade regional, Tunico Vieira (MDB), visitou ontem o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), para se apresentar e para buscar aparar arestas. Vale lembrar que a cidade cortou o repasse deste ano para o colegiado após sugestão do Legislativo.

Diálogo – 2

Ao mesmo tempo, a Câmara de São Caetano já informou que mais requerimentos de informações sobre os gastos do colegiado serão apresentados – e devem ser aprovados – na sessão de hoje. Um deles questionará a ida do ex-secretário executivo Fabio Palacio (PSD) com a comitiva regional para Turim, na Itália – Palacio assegura que pagou do próprio bolso as passagens.

Reeleição

Cresce movimento da base governista na Câmara de São Caetano em torno de modificações na LOM (Lei Orgânica do Município) para permitir a reeleição da mesa diretora. Atualmente, o grupo que comanda o Legislativo pode ficar apenas um biênio.

Publicado

Preso desde o dia 9, alvo da Operação Prato Feito, João Gaspar (PCdoB) teve sua exoneração do cargo de secretário de Governo e de Transportes tornada pública somente ontem, embora a prefeita em exercício, Alaíde Damo (MDB), tenha assinado a portaria na quarta-feira, um dia após tomar posse. Os substitutos para as duas Pastas não foram anunciados.

Apresentação

Ex-secretário de Estado da Saúde e atual diretor da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), David Uip deve ser apresentado hoje ao conselho curador da FUABC (Fundação do ABC) como indicação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para presidir a entidade regional. Ele substituirá Adriana Berringer Stephan, atual vice, mas que comanda interinamente a FUABC.

Contas de Pinheiro

A Câmara de São Caetano analisa hoje a contabilidade de 2015 da Prefeitura, quando o Paço era administrado por Paulo Pinheiro (DEM). O parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) foi favorável ao balanço daquele ano. A tendência é que a Casa mantenha a avaliação do TCE.