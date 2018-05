Mortes no trânsito registram queda de 19% em abril, segundo o Infosiga

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/05/2018 | 07:00



Os registros de mortes causadas no trânsito do Grande ABC tiveram queda de 19% em abril na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), foram contabilizados 13 óbitos no mês passado. Os números também caíram no Estado, que registrou baixa de 3,3% em relação a 2017 – de 451 casos para 436 neste ano.

A maior parte dos acidentes fatais foi por atropelamento: cinco. Na sequência aparecem colisões (quatro), choques (três) e uma ocorrência não disponível. Já em relação às vítimas, os pedestres lideram o ranking de mortes, com cinco casos. Foram quatro motociclistas, três ocupantes de automóveis, sendo um deles passageiro, além de um outro condutor de veículo não identificado pelo Infosiga.

São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires concentraram cada uma três acidentes com vítima fatal. Já Santo André e Mauá tiveram duas ocorrências de trânsito com morte cada. As demais cidades (São Caetano e Rio Grande da Serra) não registraram ocorrências durante o mês.

O domingo lidera como dia da semana mais violento no trânsito em abril, com seis acidentes. Os demais registros foram observados em terças-feiras (dois), quintas-feiras (dois), sextas-feiras (dois) e sábado (um). O sexo das vítimas é predominantemente masculino (dez), sendo que apenas três mulheres foram mortas nos acidentes de trânsito na região.

Já em relação à faixa etária das vítimas fatais, a maioria é de jovens com idade entre 18 e 25 anos (quatro). Apenas uma vítima era menor (uma criança de apenas 10 anos, morta após uma colisão). Duas vítimas tinham entre 30 e 34 anos de idade. Além disso, um motociclista de 36 anos e um pedestre de 39 anos foram alvo da violência no trânsito.

Já na faixa dos maiores de 60 anos, dois pedestres (um tinha 60 e o outro 67) e uma vítima que estava em automóvel e tinha 72 anos de idade foram a óbito após os acidentes. A vítima fatal mais velha foi um pedestre de 85 anos.