Aplicativo reúne dados da Saúde em S.Caetano

Vanessa de Oliveira

Do Diário do Grande ABC



22/05/2018 | 07:00



Todas as informações referentes à área da Saúde de São Caetano estão reunidas em aplicativo, lançado ontem, para facilitar o acesso dos munícipes aos serviços oferecidos pela rede municipal. A ferramenta, denominada Portal Saúde 24 Horas, pode ser baixada gratuitamente na Play Store, ou acessada, pelo computador, por meio do endereço eletrônico portalsaude24horas.saocaetanodosul.sp.gov.br, após realização de cadastro.

A proposta da administração é que, futuramente, o aplicativo passe a disponibilizar também o agendamento eletrônico de consultas e exames, assim como seus resultados. “Vai ser um desenvolvimento feito posteriormente, em um ano talvez. Depois que tiver o prontuário eletrônico já implantado, vamos poder evoluir com o aplicativo”, fala a secretária municipal de Saúde Regina Maura Zetone.

Por ora, a população poderá pesquisar a unidade de Saúde referência, a partir do endereço residencial; obter informações sobre os serviços disponíveis, bem como a lista de medicamentos dispensados pela rede, e em quais locais encontrá-los; além de conferir o calendário e campanhas de vacinação, as vacinas disponibilizadas e em quais unidades. “O aplicativo funcionará como um manual de Saúde, com todas as informações sobre as UBSs <CF51>(Unidades Básicas de Saúde), as equipe do Programa Saúde da Família, e sobre quem é o agente que vai entrar na casa de cada morador”, explica Regina. “As pessoas têm dificuldade de obter todas as informações. Às vezes, os próprios servidores não têm detalhes sobre todas as unidades e, agora, os munícipes podem tê-las de maneira correta, dentro do aplicativo”, completa.

A população poderá ainda acompanhar todos os dados de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, com as atas inseridas no formato PDF, e a divulgação de campanhas realizadas na área.

Para desenvolver a ferramenta, foram investidos R$ 76,8 mil, recurso aplicado pela OS (Organização Social), que gere toda a rede hospitalar da cidade. O aplicativo foi feito pela empresa Saútil, vencedora de processo licitatório para sua criação.

A ferramenta vem ao encontro da política de informatização e conectividade nos serviços do SUS (Sistema Único de Saúde).