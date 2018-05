Federação interdita Pedro Benedetti porque ‘não oferece condições mínimas’

Dérek Bittencourt



22/05/2018 | 07:00



A Federação Paulista de Futebol decretou ontem a interdição do Estádio Pedro Benedetti, em Mauá. Segundo documento assinado pelo coronel Isidro Suita Martinez, vice-presidente do departamento de infraestrutura de estádios, após vistoria chegou-se à conclusão de que “o local não oferece condições mínimas para realização de eventos esportivos”. A situação forçou o Mauá FC a transferir a partida de domingo, contra o Barcelona Esportivo, ao Bruno Daniel, em Santo André.

“Foi interditado por vários tipos de problemas que tem ao longo desses 30 anos. Infelizmente, desde quando foi inaugurado, em 1984, nunca foi feita obra reparadora, só coisas pequenas. Temos problemas nos vestiários, adequar ao Estatuto do Torcedor e numerar arquibancada, adequar campo ao padrão Fifa. Mas junto da Prefeitura vamos fazer (as alterações) e o estádio logo será reinaugurado”, disse o presidente do Mauá FC, Vagner Tegi.

Outra praça esportiva da região que está interditada é o Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, por conta do vencimento do laudo técnico.