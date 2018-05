'Eu sou o Batman', diz Michael Keaton durante discurso em universidade

21/05/2018 | 21:29



O ator Michael Keaton foi convidado a discursar na colação de grau de uma turma de formandos da Kent State University, em Ohio, nos Estados Unidos, e surpreendeu a todos com a forma como terminou sua fala.

"Eu tenho uma coisa a mais a dizer e só vai demorar um segundo. São duas palavras muito importantes que eu quero que todos lembrem. São muito importantes e se eu vou deixá-los com essas duas palavras. E elas são: Eu sou o Batman", disse o ator ao concluir sua participação na cerimônia.

Ele já estudou na universidade e foi recebido como o filho pródigo no último sábado, 19. O ator usou boa parte dos 20 minutos de seu discurso para falar sobre a importância do trabalho da educação. Após terminar, foi chamado de volta ao microfone para receber um troféu e foi quando fez a brincadeira.

As palavras escolhidas por Michael foram ditas por ele nos filmes Batman e Batman Returns, do diretor Tim Burton, e se tornaram sua marca registrada sempre que vai a encontros com fãs.