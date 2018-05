Mãe de Nara Almeida realiza último pedido da filha e doa órgãos

21/05/2018 | 20:06



A blogueira Nara Almeida morreu aos 24 anos na madrugada desta segunda-feira, 21, em decorrência de um câncer no estômago que se espalhou para outros órgãos. Antes de morrer, ela pediu para sua família que seus órgãos fossem doados.

Nara tinha milhões de seguidores nas redes sociais e compartilhava sua luta contra a doença desde 2017, quando foi diagnosticada. Sua morte comoveu muitas pessoas, incluindo artistas e personalidades, que lhe prestaram homenagens.

A atriz Tatá Werneck foi uma das que se manifestou, publicando uma foto no Instagram com a legenda: "Querida Nara, nem sei o que dizer. Guardarei nossas últimas conversas com suas frases lindas dizendo que estava bem e confiante, porque a sua transformação transformou a vida de todos nós. Um exemplo de fé! De vitórias diárias".

Giovanna Ewbank também fez uma publicação, ressaltando que a missão de nara na Terra foi linda. "Você ajudou muita gente a se curar, a se reerguer e dar valor a vida. Você foi o melhor exemplo de fé e amor que alguém poderia ser. Descanse em paz, princesa. Sentiremos falta de sua alegria e ensinamentos", escreveu na legenda.

Sem postar desde o dia 4 de maio, Nara afirmou em um dos seus últimos posts que o câncer havia se espalhado para outros órgãos, como fígado e pâncreas, e iria tentar um tratamento experimental bancado pelo jogador de futebol Alexandre Pato.