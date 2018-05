Fuvest 'enxuga' segunda fase e corta bônus a alunos de escolas públicas

21/05/2018 | 19:32



O vestibular Fuvest - que dá acesso à Universidade de São Paulo - vai mudar. O Conselho de Graduação (CoG) da USP aprovou na última quinta-feira, 17, alterações na forma de ingresso dos candidatos. As principais mudanças, anunciadas nesta segunda-feira, 21, são: redução de dias de prova na segunda fase e corte dos bônus para alunos de escola pública. A alteração começa a valer para o vestibular que será realizado no fim deste ano.

A segunda fase do vestibular da Fuvest será de apenas dois dias - e não mais três, como ocorre atualmente. Os candidatos farão, no primeiro dia, provas de Português e Redação, e, no segundo, de disciplinas específicas, aquelas exigidas pela carreira escolhida. Nessa prova específica, o número de disciplinas exigidas passará de duas a três para duas a quatro - a critério de cada unidade da USP.

Hoje, os candidatos fazem, no primeiro dia, dez questões de português e uma redação; no segundo dia, 16 questões sobre disciplinas obrigatórias do ensino médio e, no terceiro dia, 12 questões de disciplinas relacionadas à carreira escolhida pelo candidato.

Outra mudança no vestibular é a inscrição por modalidades de vagas na primeira fase. Ao escolher o curso, o candidato terá três opções: Ampla Concorrência (AC), Ação Afirmativa Escola Pública (EP) e Ação Afirmativa Preto, Pardo e Indígena (PPI).

A universidade vai reservar 40% de suas vagas, por curso, para estudantes de escola pública, considerando o ingresso via Fuvest e Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Dessas, 37,5% serão destinadas a estudantes PPI.

A concessão de bônus a alunos de escolas públicas deixará de existir. A USP dava, desde 2006, acréscimo de 12% aos alunos na nota da prova da 1ª fase e na nota final do concurso da Fuvest.