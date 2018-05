Alckmin fará giro pelos Estados e prepara lançamento de plano de segurança

21/05/2018 | 17:57



Com dificuldade de decolar nas pesquisas de intenção de voto e incentivado por aliados para expandir sua pré-campanha à Presidência da República, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) programou viagens a seis Estados nesta e na próxima semana.

O tucano deve participar, na quarta-feira, 23, de um congresso de prefeitos em Brasília. A semana inclui ainda viagens ao Mato Grosso do Sul e a Rondônia. Na semana que vem, avisou que estará no Rio de Janeiro, na Bahia e no Rio Grande do Sul.

Segundo um interlocutor, a equipe da pré-campanha avalia que este é o "momento certo" para Alckmin começar a visitar mais os Estados e apresentar suas propostas. Uma das estratégias que estão desenhadas é lançar um plano para a segurança pública, tema apontado como um dos mais sensíveis no eleitorado nestas eleições. A campanha, entretanto, ainda não divulga uma data para divulgação do plano.

Em palestras e debates que participa, Alckmin tem dedicando mais tempo para falar sobre o combate à criminalidade, apresentando índices de redução no número de homicídios em São Paulo e defendendo bandeiras como a criação de uma agência de inteligência integrada com os governos estaduais.

Nesta segunda-feira, 21, em conversa com alunos do Ibmec, na capital paulista, o presidenciável propôs uma política inspirada na "tolerância zero" do ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, dando poder de polícia ostensiva para as guardas municipais, que seriam subordinadas à Polícia Militar.