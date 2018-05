Cultura negra é lembrada em exposição

Miriam Gimenes



22/05/2018 | 07:00



Já se foram 130 anos desde que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, aquela que deu liberdade aos escravos, e muito do que se tornou a sociedade brasileira depois disso se deve às tradições e costumes dos negros. E é para lembrar a data que será inaugurada na sexta-feira, a partir das 19h, a exposição A Arte Negra na Cultura Brasileira, no Ateliê Pedagógico do Espaço Cultural Casa de Vidro (Av. Dr. Augusto de Toledo, 255), em São Caetano.

A mostra conta com obras do design e ilustrador brasileiro Elifas Andreato, que também faz a curadoria, ao lado do filho Bento Andreato. Entre suas obras de destaque estão Menino e Bandeira, uma de suas ilustrações mais icônicas, além de desenhos de personalidades como Adoniran Barbosa, Clementina de Jesus, Cartola, Martinho da Vila e Paulinho da Viola. Não é à toa que em 2011 recebeu o Prêmio Especial Vladimir Herzog pelo conjunto da obra em reconhecimento à defesa dos direitos humanos e dos valores éticos e democráticos. A exposição está aberta até 8 de junho, de segunda a sexta, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.