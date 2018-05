Banda Arctic Monkeys ‘mergulha’ nos anos 1960 em novo disco ‘

Vinícius Castelli



22/05/2018 | 07:00



Nada de riffs de guitarra muito pesados, tampouco melodias modernas. Muito menos algo parecido com o que fez em seu disco anterior, AM. O grupo britânico Arctic Monkeys parece ter comprado um tíquete para embarcar em ‘viagem ao passado’, mais precisamente aos anos 1960, e voltado de lá em seguida com muita referência musical na bagagem.

O resultado pode ser apreciado em Tranquility Base Hotel & Casino (Deck), trabalho que chega às prateleiras após hiato de cinco anos sem trabalho de inéditas e nos formatos vinil, CD e K7. A verdade é que se o ouvinte não for conservador quando o assunto é Arctic Monkeys, tem tudo para se surpreender positivamente ao longo das 11 músicas.

O grupo liderado pelo cantor Alex Turner, que assina todas as composições, promove experimentos e cria diversas camadas musicais nas canções, fazendo com que vozes se entrelacem e arranjos de cordas se unam de forma explendida.

Logo no início da obra, no tema Star Treatment, a banda aposta em receita harmoniosa, delicada e elegante. Pitadas de David Bowie são perceptíveis, não só nesta, mas em outras faixas. Para quem está habituado ao rock dos anos 1960, como toda sua psicodelia, poderá encontrar referências de bandas como Vanilla Fudge e até Bob Dylan, entre outras.

Four Out of Five, a faixa que dá nome ao disco, e Science Fiction são destaques. Arranjos de piano e teclado hammond tomam conta da obra de forma brilhante. Não há nada do velho Arctic Monkeys. Trata-se de banda ousada, madura e sem medo algum de se arriscar.