Lucas Santtana canta na região faixas do disco ‘Modo Avião’

Vinícius Castelli



22/05/2018 | 07:00



Sempre com a sugestão de fazer um trabalho diferente do outro, o cantor e compositor baiano Lucas Santtana chega ao Grande ABC para mostrar ao público o resultado de seu sétimo disco, Modo Avião. O artista tem agenda no teatro do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302), na sexta-feira, a partir das 21h. As entradas custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser compradas pelo site www.sescsp.org.br e nas bilheterias do espaço.

Filho do produtor musical e tropicalista Roberto Sant’Ana, o compositor, que assina discos como O Deus Que Devasta Mas Também Cura e Sobre Noites e Dias, convida os presentes a promoverem reflexão a partir das faixas de Modo Avião. Nelas, ele discute as angústias da sociedade contemporânea mergulhada em inovações tecnológicas.

Diante de universo em que pessoas usam boa parte de seu tempo com celulares, redes sociais e curtidas, o artista, que soma quase duas décadas de carreira, pede para que todos pensem sobre relações mais saudáveis que podem manter com as tecnologias atuais.

Textos literários criados pelo artista ao lado do cineasta João Paulo Cuenca também fazem parte do projeto e se intercalam com as composições. Modo Avião conta ainda com arte dramática. Além de escutar as novas faixas, quem for ao espetáculo poderá conferir músicas que marcaram a carreira do artista, como Cira, Regina e Nana e Lycra Limão.