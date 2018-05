Angélica ostenta com vestido luxuoso de 17 mil reais em bar-mitzvah do filho

21/05/2018 | 17:12



No último sábado, dia 19, Luciano Huck e Angélica comemoraram o bar-mitzvah do filho mais velho, Joaquim. Com uma festa que com certeza ficará marcada, amigos e família se reuniram e, por mais que o aniversário foi do filho, a apresentadora também brilhou ao usar um vestido da grife Valentino.

A loira estava estonteante na festa do filho e roubou a cena ao vestir uma peça da marca italiana cujo valor é de 4.750 dólares, cerca de 17 mil reais! Para compor o look, a beldade optou por uma sandália vermelha, jóias e cabelos soltos. A produção de Angélica não passou batida, não é para menos já que a celebração é uma das mais esperadas em meio aos adeptos à cultura judaico-cristã.

Entre os judeus, o bar-mitzvá, uma cerimônia de inserção dos jovens como membros da comunidade, é muito simbólica e costuma acontecer quando completa-se 13 anos de idade, que foi o caso de Joaquim. Dada a importância da celebração, seus pais não pouparam esforços para tornar a festa inesquecível para o menino.