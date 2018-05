Flamengo enfrentará o Orlando Magic nos EUA em outubro pela pré-temporada da NBA

21/05/2018 | 17:05



O Flamengo vai aos Estados Unidos encarar o Orlando Magic em amistoso válido pela pré-temporada da edição 2018/2019 da NBA. O confronto acontecerá no Amway Center, ginásio do time da Flórida, no dia 5 de outubro, e foi confirmado nesta segunda-feira pela liga norte-americana.

Esta será a terceira vez que Flamengo e Orlando Magic se enfrentarão. Na primeira, em 2014, a equipe carioca visitou o time norte-americano e caiu por 106 a 88. Um ano mais tarde, novamente em amistoso de pré-temporada, foi a franquia norte-americana que visitou o clube rubro-negro no Rio, e novamente levou a melhor: 90 a 73.

Esta também será a segunda passagem do Flamengo pelos Estados Unidos. Na primeira, em 2014, além do Magic, a equipe realizou amistosos contra o Phoenix Suns e o Memphis Grizzlies, e foi derrotada em ambos, por 100 a 88 e 112 a 72, respectivamente.

Cinco vezes campeão do NBB, o Flamengo decepcionou na atual temporada da liga. Após se classificar como primeiro colocado na fase inicial, foi surpreendido pelo Mogi das Cruzes nas semifinais. A eliminação resultou na saída do técnico José Neto, depois de seis anos à frente da equipe.