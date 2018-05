Stosur e Cibulkova estreiam com vitória no Torneio de Estrasburgo

21/05/2018 | 16:54



Última competição preparatória para Roland Garros, o Torneio de Estrasburgo teve finalizada sua primeira rodada nesta segunda-feira sem surpresas. As favoritas garantiram seus lugares na segunda rodada, com destaque para a australiana Samantha Stosur e para a eslovaca Dominika Cibulkova, duas ex-integrantes do Top 10 do ranking.

As duas venceram na estreia sem perder sets. Stosur, ex-número quatro do mundo, passou pela norte-americana Sofia Kenin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Na sequência, a campeã do US Open de 2011 vai enfrentar a australiana Daria Gavrilova, segunda cabeça de chave, que avançou ao derrotar outra americana, Jennifer Brady, por 7/6 (10/8) e 7/6 (8/6).

Cibulkova, por sua vez, passou pela francesa Chloe Paquet por 6/4 e 6/2 e avançou à segunda rodada, que já equivale às oitavas de final. Quinta cabeça de chave, a ex-número quatro do mundo duelará com a húngara Reka-Luca Jani. Se confirmar o favoritismo, a tenista da Eslováquia poderá cruzar com Stosur nas quartas de final.

Principal favorita ao título no saibro de Estrasburgo, a australiana Ashleigh Barty também venceu sem perder sets nesta segunda. A cabeça de chave número um bateu a tailandesa Luksika Kumkhum por duplo 6/4. Sua próxima adversária será a francesa Pauline Parmentier, que despachou nesta segunda a chinesa Wang Yafan por 6/4 e 7/6 (10/8).

Outro destaque do dia foi a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que aplicou uma "bicicleta" na alemã Tatjana Maria ao vencê-la sem ceder um game sequer na partida: 6/0 e 6/0. Foram apenas 50 minutos de jogo.

Também venceram nesta segunda a taiwanesa Hsieh Su-wei, a checa Lucie Safarova e a húngara Timea Babos.