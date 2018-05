Liberdade a Atila será julgada por Gilmar Mendes

Junior Carvalho



21/05/2018 | 16:56



O HC (Habeas Corpus) que pede a concessão de liberdade ao prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), está na mesa do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A medida foi impetrada pela defesa do prefeito na quinta-feira (14), depois de o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negar a concessão do salvo-conduto. A distribuição do processo ao ministro Gilmar Mendes ocorreu na tarde desta segunda-feira, por meio de sorteio eletrônico.

Atila e seu ex-secretário João Gaspar (PCdoB, Governo e de Transportes) estão presos há 12 dias na carceragem da PF (Polícia Federal), na Capital.

Não há prazo para que o HC seja julgado, mas há pedido de liminar (soltura urgente).