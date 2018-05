Astro de ação Jet Li choca ao aparecer muito abatido aos 55 anos e fãs se preocupam!

21/05/2018 | 16:12



O ator chinês Jet Li conquistou Hollywood com filmes como O Mestre, O Beijo do Dragão, Máquina Mortífera 4, entre outros longas de ação de sucesso. Porém, agora, aos 55 anos, ele apareceu muito abatido em cliques tirados com fãs, que ficaram preocupados com a saúde do ator.

Quando encontrou os fãs e tirou os cliques, no Tibete, ele teria dito que está lidando com problemas de coluna e hipertireoidismo - condição que acelera o metabolismo.

Em 2013, ele já havia dito, segundo o TMZ, que sofria de problemas cardíacos e de coluna, e que poderia ou continuar fazendo filmes de ação ou parar em uma cadeira de rodas. Durante sua carreira, Li sofreu lesões nas pernas e na coluna, e o ator disse que não consegue nem ficar muito tempo de pé sem sentir dores.

Em Os Mercenários 3, de 2014, ele aparentava estar em melhor estado de saúde. Mesmo lutando contra essas condições difíceis, ele está confirmado como o imperador em Mulan, live-action previsto para 2020.