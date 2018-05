Homem é preso por tráfico de drogas em São Bernardo

Do Diário OnLine



21/05/2018 | 16:17



Um homem foi preso por tráfico de drogas por volta das 13h desta segunda-feira, em São Bernardo.

Policiais da 2ª Cia do 6º Batalhão faziam patrulhamento pela Rua Camargo, no bairro Pauliceia, quando se depararam com um indivíduo que saiu correndo da Rua General Bertoldo Klinger e entrou na Rua Camargo mas parou repentinamente ao avistar a viatura.

Os agentes então, suspeitando da atitude, realizaram a abordagem. Na busca pessoal foi encontrada uma pochete com 94 pinos de cocaína, 119 pinos de crack e 34 trouxinhas de maconha, além R$ 306 e anotações de tráfico.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para o 5º DP (Pauliceia), onde o caso foi registrado.