Conquista do hexa pode render três prêmios em dinheiro para elenco da seleção

21/05/2018 | 15:38



A comissão técnica da seleção brasileira decidiu mudar a forma de premiação financeira dada aos atletas na Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, o coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, revelou que o elenco poderá ter até três premiações no Mundial da Rússia - e duas delas passam por estar em Moscou para a disputa da decisão. Os valores não foram revelados.

Ao longo das Copas do Mundo, a forma de premiação na seleção brasileira variou. Em geral, os jogadores recebiam bonificação caso fossem avançando na competição. Agora, o grupo recebeu um prêmio por ter sido convocado, e ganhará mais dois caso conquiste o hexacampeonato.

"Cada atleta e membro da comissão técnica será premiado pela convocação. Depois, a gente só discute premiação em caso de chegada à final e em caso de título. Nós dividimos por três", explicou Edu Gaspar, durante entrevista na Granja Comary, em Teresópolis, nesta segunda-feira.

Segundo Edu, os atletas ainda não foram informados oficialmente sobre os prêmios. "Não conversamos porque eles ainda não chegaram (em sua totalidade), mas foram informados previamente sobre as mudanças", disse o coordenador.