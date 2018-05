Meghan Markle estaria planejando viagem para visitar o pai após cumprir compromissos reais

21/05/2018 | 15:13



O vestido de Meghan Markle foi algo muito comentado desde seu casamento com o príncipe Harry no último sábado, dia 19.

A noiva optou por um modelo minimalista, sem detalhes e com cortes simples. Segundo o Daily Mail, a duquesa de Sussex teria se inspirado em noivas da realeza européia, como a princesa Victoria, da Suécia, princesa Anne, filha da rainha Elizabeth ll, a rainha Maxima, da Holanda, e a princesa Charlene, de Mônaco. Todas elas se casaram com vestidos bem simples, alguns deles com cortes que remetem muito ao vestido de Meghan.

Mas uma comparação se destacou dentre todas: o vestido de Meghan é muito similar ao usado por Angela de Liechtenstein, a primeira noiva negra da realeza ocidental. Segundo a Elle Austrália, esta teria sido sua maior inspiração. Angela usou um vestido desenhado por ela mesma que possuía o mesmo corte do vestido de Meghan, e também sem nenhum detalhe.

Quanto ao grande dia de seu casamento, como já contamos no ESTRELANDO, o pai de Meghan não pode comparecer a cerimônia por conta de uma cirurgia cardíaca. Segundo o Daily Mail, a noiva não falou com seu pai durante todo o dia do casamento, mas apesar disso, sua preocupação com ele é enorme. Uma fonte contou que Meghan conversou com o pai bastante nos dias antecedentes ao casamento.

- Eles têm se falado durante toda a semana, principalmente por mensagem de texto. Ela tem estado muito preocupada com ele e quer checar seu estado o tempo todo.

Segundo o TMZ, o pai de Meghan assistiu ao casamento pela televisão muito feliz e emocionado. Ele também teria dito a membros de sua família que espera que sua filha e Harry consigam visitá-lo em breve, e a visita já está sendo planejada. Meghan quer ir ver o pai no México assim que seus compromissos reais se encerrarem.