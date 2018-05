'A gente devia ser contra o casamento real', diz Maria Ribeiro

21/05/2018 | 14:29



A atriz Maria Ribeiro fez duras críticas ao casamento entre o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, ocorrido no último sábado, 19.

De acordo com ela, as pessoas deveriam se posicionar contra o casamento real, já que ele "não vai dar certo". "Era apaixonada pela Diana e me acho ridícula por isso. [...] Não sei se quero torcer por Harry e Meghan, apesar de amar o fato de ela ser divorciada", escreveu em seu Instagram.

"Acho que a gente devia ser contra esse casamento real. Porque você vai acabar com a cabeça de várias garotas cujas mães irão acordá-las cedo pra ver um casamento que vai ficar ruim em algum momento. Um casamento que não vai dar certo, sabe? Não vai ser legal", disse em vídeo publicado nas redes sociais do site Hysteria.

Em seguida, justificou sua posição: "A menina é atriz, vai ser igual à Grace Kelly e o cara lá de Mônaco [príncipe Rainier]. O cara não vai mais deixar ela ser atriz. Enfim, eles não vão ser felizes. E, no entanto, eu tô excitada com esse casamento."

"Eu tô tensa com o casamento do príncipe Harry. Acho que toda minha vida hoje em dia tá baseada no fato de que nunca me recuperei do casamento da Diana. Minha mãe acordou às seis horas da manhã, eu tinha seis anos de idade e vi o casamento da Lady Di. E eles não foram felizes. O Charles traiu a a Diana o tempo inteiro com a Camila", contou em outro momento.

"Agora eu tô dividida, porque o príncipe Harry vai casar com aquela moça americana, e, por um lado fico querendo me vestir para esse casamento, viver isso, esse sonho tolo e britânico da monarquia. Por outro lado, acho que isso é um desserviço", complementou.