Maria Ribeiro polemiza sobre casamento real de Meghan Marke e Príncipe Harry: - Eles não vão ser felizes

21/05/2018 | 14:12



Maria Ribeiro fez um vídeo polêmico no último sábado, dia 19. Como você já viu no ESTRELANDO, Meghan Markle e Príncipe Harry se casaram oficialmente na mesma data e foi um grande acontecimento mundial, além de ter sido uma cerimônia histórica por diversos motivos como, por exemplo, a mais nova integrante da família real britânica caminhou sozinha por uma parte da capela de Windsor, na Inglaterra. Pois bem, a companheira de Fábio Assunção, ator que se envolveu em polêmicas recentemente, deu sua opinião sobre a união do Príncipe e da ex-atriz:

- Eu estou tensa com o casamento do Príncipe Harry, porque toda minha vida hoje em dia está baseada no fato de que eu nunca me recuperei do casamento da Diana. A minha mãe me acordou seis horas da manhã, eu tinha seis anos de idade, entendeu? E eu vi o casamento da Lady Di. E o Charles traiu a Diana o tempo todo com a Camila e eles não foram felizes. E agora estou dividida, porque o Príncipe Harry vai casar com aquela moça americana, atriz, esqueci o nome dela. E por um lado eu fico, assim, querendo me vestir para esse casamento, querendo viver isso, esse sonho tolo e britânico da monarquia.

Mas não acabou por aí, não:

- Por outro lado, eu acho que isso é um desserviço e eu acho que a gente devia, sei lá, ser contra esse Casamento Real, porque isso vai acabar com a cabeça de várias garotas, cujas mães vão acordá-las cedo para ver um casamento que vai ficar ruim em algum momento. Um casamento que não vai dar certo, sabe? Que não vai ser legal, a menina é atriz. Vai ser igual a Gracy Kelly e o cara lá de Mônaco, o cara não vai mais deixar ela ser atriz, enfim. Eles não vão ser felizes. E, no entanto, eu estou excitada com esse casamento.

O vídeo em que as declarações ocorrem foi divulgado no Twitter e no Instagram de Maria Ribeiro e já causaram furor. Alguns internautas fizeram questão de se manifestarem: uns concordaram com a atriz, enquanto outros foram fortemente contra suas colocações.