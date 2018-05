PM e criminosos trocam tiros durante operação no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana

21/05/2018 | 13:24



Policiais militares e criminosos trocaram tiros no início da manhã desta segunda-feira, 21, na comunidade Pavão-Pavãozinho, localizada no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

O tiroteio ocorreu durante operação do Batalhão de Ações com Cães (BAC) na região. De acordo com a PM, os suspeitos dispararam assim que notaram a incursão dos militares. Até a publicação desta matéria, não havia relatos de feridos e registros de prisões ou apreensões.

A troca de tiros também foi relatada por moradores da comunidade em mídias sociais e reportada por ferramentas de monitoramento da violência do Rio.