'Não é segredo para ninguém', diz Lívia Andrade sobre rixa com Mara Maravilha

21/05/2018 | 13:02



Durante participação no quadro Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, neste domingo, 20, a apresentadora Lívia Andrade falou sobre sua rivalidade com Mara Maravilha, com quem divide a bancada do programa "Fofocalizando", também do SBT.

"Você não gosta da Mara", provocou Silvio. "Isso não é segredo para ninguém", respondeu Lívia. "Não sou amiga da Flor, mas a gente se respeita. A Maísa acho ótima, pode sentar aqui quantas vezes ela quiser. Porque eu adoro as 'chapuletadas? que ela dá no senhor. E ela não fica 'babando seu ovo' e querendo aparecer fazendo micagem, é diferente", continuou, dando sua opinião sobre os outros participantes do quadro.

Lívia e Mara têm um longo histórico de brigas na emissora. Em fevereiro de 2018, no mesmo quadro, as duas protagonizaram uma longa discussão que acabou com Lívia alfinetando Mara: "Bom, só quero dizer uma coisa pra minha colega: Jesus te ama porque ele não convive com você, tá?!".

A rivalidade começou em 2016, quando Lívia Andrade foi convidada para participar do "Fofocalizando" e acabou protagonizando um verdadeiro barraco com Mara Maravilha. Lívia, que era assistente de palco de Silvio Santos, chamou Mara de chata. Em seguida, a apresentadora insinuou que a então modelo tinha inveja dela. "Moça mal educada, me chamando de chata", disse. "Meu nome não é Helen (Ganzarolli), nem Flor", disse, em referência às assistentes de Silvio Santos.