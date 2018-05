Bellucci é único brasileiro a vencer na 1ª rodada do qualifying de Roland Garros

21/05/2018 | 13:06



Thomaz Bellucci vive péssima fase em sua carreira e nesta segunda-feira caiu mais 20 posições no ranking da ATP, no qual agora figura apenas em 269º lugar. Neste mesmo dia, porém, ele foi o único brasileiro a estrear com vitória no qualifying de Roland Garros, Grand Slam cuja chave principal começará a ser disputada neste domingo, em Paris. Thiago Monteiro e Guilherme Clezar, outros dois tenistas do País que foram para a quadra, acabaram sendo eliminados na primeira rodada desta disputa para entrar no mais importante torneio realizado em quadras de saibro no mundo.

Ex-número 1 do Brasil e atual quarto jogador entre os seus compatriotas, Bellucci venceu o alemão Matthias Bachinger, atual 154º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Essa foi a primeira vez que o tenista de Tietê encarou o jogador da Alemanha, que foi batido em apenas 1h12min de duelo nesta segunda.

Para avançar à segunda rodada do qualifying em Roland Garros, Bellucci aproveitou três das sete chances que teve de quebrar o saque do adversário, que converteu apenas um de cinco break points e assim acabou sendo derrotado em sets diretos.

O próximo rival do brasileiro será o espanhol Daniel Gimeno-Traver, 214º colocado da ATP, que em outra partida desta segunda-feira abriu sua campanha neste estágio qualificatório desbancando o favoritismo do austríaco Sebastian Ofner, 29º cabeça de chave, superado por duplo 6/4.

Apesar do ranking superior ao de Bellucci, o espanhol foi derrotado no único duelo entre os dois até hoje. No Brasil Open de 2010, em São Paulo, o tenista da casa venceu o adversário com parciais de 6/4 e 6/2, também em piso de saibro.

MONTEIRO DECEPCIONA - Já Thiago Monteiro acabou decepcionando em sua estreia no qualifying de Roland Garros. Atual número 1 do Brasil e 124 do mundo, o cearense caiu diante do norueguês Casper Ruud, 158º da ATP, por duplo 6/3, em 1h14min de duelo.

Essa foi, por sinal, a segunda derrota do brasileiro em dois jogos contra o rival, que já havia levado a melhor sobre o tenista de Fortaleza também nas quartas de final do Rio Open do ano passado. Neste reencontro entre os dois, o jogador da Noruega foi mais eficiente ao converter quatro de oito break points, enquanto Monteiro só foi feliz em uma de duas oportunidades de ganhar games no serviço do adversário.

Em outro duelo do dia, Guilherme Clezar, hoje o número 3 do Brasil e 231º do mundo, foi superado na estreia do quali em Roland Garros pelo norte-americano Denis Kudla, que confirmou a condição de atual 114º da ATP ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 7/5.

Com estas duas eliminações, o outro único brasileiro além de Bellucci que figura na fase qualificatória de Roland Garros é Rogério Dutra Silva, 132º do ranking, que abre campanha em busca de vaga na chave principal nesta terça-feira, quando encara o chileno Christian Garin, o atual 173º da ATP.

Rogerinho venceu dois dos três duelos que travou até hoje contra o adversário, todos em competições de nível Challenger. O primeiro destes triunfos foi no saibro, em Montevidéu, em 2016, antes de voltar a superar o sul-americano em Buenos Aires, na quadra dura, no ano passado. Antes destas partidas, Garin derrotou o brasileiro na edição de 2015 deste mesmo evento na capital argentina, mas então no piso de saibro.