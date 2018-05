Tarifas contra China estão "suspensas por ora", diz Kudlow

21/05/2018 | 12:05



Diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow afirmou que não é possível descartar que seu país venha a impor tarifas no comércio com a China, mas que houve um avanço nas negociações bilaterais. Ele disse que as tarifas estão "suspensas por ora", mas não serão removidas como uma ferramenta na negociação.

Em entrevista à rede CNBC, Kudlow argumentou que, caso a China reduza barreiras, os EUA poderão elevar muito suas exportações de bens e serviços para o país asiático. "Estamos num bom estágio do diálogo e fazendo progressos", comentou.