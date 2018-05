Pato lamenta a morte da blogueira Nara Almeida: 'você é um anjo, guerreira'

21/05/2018 | 12:01



Há cerca um mês, a influenciadora digital Nara Almeida, de 24 anos, declarou que o jogador Alexandre Pato era o responsável por dar continuidade ao seu tratamento. No entanto, na madrugada desta segunda-feira, 21, Nara não resistiu ao câncer no estômago e morreu, em São Paulo.

Em seu Instagram, Pato colocou uma foto de nuvens que formam a imagem de um anjo e escreveu: "você é um anjo, guerreira".

Em seu penúltimo post no Instagram, Nara havia agradecido o jogador, enfatizando o valor do remédio que necessitava e ressaltando que essa era sua única opção naquele momento. "Deus como sempre coloca anjos na minha vida e dessa vez colocou o Pato, ele se dispôs a pagar 6 meses de tratamento", escreveu.

Pedro Rocha, namorado de Nara, confirmou a morte da blogueira no Instagram. "Infelizmente a Nara faleceu, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar", escreveu.

Nara Almeida estava internada no Hospital Nove de Julho, no centro da capital paulista. "Informamos que a paciente Naiara (Nara) Almeida faleceu hoje, às 5h30, no Hospital 9 de Julho", diz nota divulgada pela instituição.