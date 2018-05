Escritora Assionara Souza morre aos 48 anos em Curitiba

21/05/2018 | 11:52



A escritora Assionara Souza morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, aos 48 anos. Nascida no Rio Grande do Norte, mas radicada em Curitiba desde os 11 anos, ela enfrentava um câncer de intestino.

O corpo da escritora será velado de 9h30 às 15h30, no Cemitério Vertical de Curitiba. Depois, será cremado, segundo informações de colegas e amigos publicadas nas redes sociais.

Formada em letras pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Assionara Souza escreveu os livros "Cecília Não É Um Cachimbo" (2005), "Amanhãs com Sorvete!" (2010), "Os Hábitos e os Monges" (2011), "Na Rua: A Caminho do Circo" (2014), e "Alquimista na Chuva" (poesia, 2017), os mais recentes publicados pela editora Arte e Letra e pela Kotter Editorial.

Sua obra era publicada no México pela editora Calygramma, e ela participava do coletivo Escritoras Suicidas.

Assionara Souza idealizou e coordenou o projeto Translações: Literatura em Trânsito, uma antologia de autores paranaenses, e estreou em 2016 na dramaturgia com a peça "Das Mulheres de Antes" (2016), para a Inominável Companhia de Teatro.