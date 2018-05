Homem é preso por roubo a pedestres em São Bernardo

Do Diário OnLine



21/05/2018 | 12:04



Um homem foi preso por roubo a pedestres no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, no último domingo (20).

Policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela Rua Afonsina quando avistaram no cruzamento com a Avenida Lauro Gomes um Renault Duster que estava praticando roubos a transeuntes. De pronto, partiram para a abordagem. O criminoso não teve chance de fugir, já que estava parado no semáforo com vários outros carros a sua volta. O homem chegou a esboçar um início de fuga a pé, mas acabou detido.

No interior do carro foi localizado um simulacro de arma de fogo e vários celulares roubados. Consultada a placa do Renault Duster, verificou-se que o veículo era roubado.

O rapaz foi conduzido ao 2° DP (Rudge Ramos), onde o caso foi registrado. Foram localizadas cinco vítimas do criminoso, que o reconheceram e tiveram seus pertences restituídos.