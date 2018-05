Os desafios da gestão pública

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 11:58



A busca pela excelência na gestão é o desafio de todo administrador sério e comprometido com os recursos públicos. Os novos tempos – de transparência e órgãos de controle – exigem também novas atitudes. Elencar prioridades, planejar ações e estratégias, implantar cronograma, definir orçamento, instituir metas e objetivos, monitorar resultados, ajustar as ações, concluir os projetos e programas, divulgar os serviços e atender às expectativas dos cidadãos não são desafios simples de enfrentar. Porém, superá-los é o que garante à população serviços de qualidade e, consequentemente, o reconhecimento de que os recursos arrecadados são aplicados de forma adequada, transparente e eficiente.

No entanto, é preciso lembrar que em todas as providências necessárias para contratar, implantar e executar qualquer serviço é necessário instruir processo administrativo, isto é, para que qualquer projeto ou programa aconteça, o mesmo será sempre precedido da gestão documental, a tão conhecida burocracia. Com os olhos no futuro e no legado necessário para fortalecer a instituição, em agosto de 2017 foi instituído em São Caetano GT (Grupo de Trabalho) para avaliar os métodos de gestão e processos administrativos – Portaria número 33.849. Nestes meses, esse GT veio trabalhando no mapeamento dos fluxos e gargalos dos trabalhos administrativos cotidianos, a fim de localizar as principais dificuldades dos servidores e consequentemente procurar evitar o chamado ‘retrabalho’, que consome muito tempo. Tempo que muitas vezes é escasso e fatal para atender às demandas da cidade.

Semana passada, parte desse trabalho foi encerrado, o POP (Procedimento Operacional Parametrizado), documento que cria o fluxo das contratações de serviços, obras e consumo no município, foi disponibilizado aos secretários para que todas as Pastas passem a produzir de forma uniforme todos os processos. O documento orienta desde a justificativa até a assinatura do contrato, quando a etapa de contratação se encerra, indica cada passo que o processo tem que seguir e em que ordem. O POP traz ainda série de orientações do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). Além disso, ficaram estabelecidos prazos máximos que os envolvidos terão para tramitar o processo, com isso pudemos estabelecer qual tempo é necessário para realizar contratação, informação crucial para o ‘planejar’.

O POP dará mais segurança ao administrador e aos servidores, pois segue todas as recomendações dos órgãos de fiscalização. Assim, evitando o retrabalho, também é possível ganhar mais agilidade e eficiência nos objetivos de atendimento aos cidadãos.

Marília Marton é secretária de Governo de São Caetano.

Palavra do leitor