Blogueira Nara Almeida morre aos 24 anos, após luta contra o câncer

21/05/2018 | 11:10



A blogueira Nara Almeida, que tornou pública sua luta contra um câncer no estômago descoberto em 2017, morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, aos 24 anos. Com mais de três milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora sempre afirmava que ganhava forças por conta do carinho de fãs e amigos que a acompanhavam.

Sem postar desde o último dia 4 de maio, Nara afirmou em um dos seus últimos posts que o câncer havia se espalhado para outros órgãos, como fígado e pâncreas, e iria tentar um tratamento experimental bancado pelo jogador de futebol Alexandre Pato. Nas redes sociais, seu namorado, Pedro Rocha, pediu orações aos fãs nas últimas semanas.

Pedro confirmou a morte de Nara no Instagram. "Infelizmente a Nara faleceu na noite passada, depois de tanta luta minha vontade era tê-la pra sempre, mas ela merecia descansar", escreveu. "Sua morte deixa um vazio enorme no meu coração, mas ela vai viver pra sempre dentro de mim, será sempre minha inspiração, me fazendo enxergar o mundo de uma maneira melhor. Tenho certeza que ela vai continuar transmitindo sua força pra muita gente, porque esse era o objetivo dela. Descanse em paz meu amor", escreveu no post.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Hospital Nove de Julho confirmou a morte de Nara durante a madrugada desta segunda-feira. "Informamos que a paciente Naiara (Nara) Almeida faleceu hoje, às 5h30, no Hospital 9 de Julho", diz a nota.