Rouge e Balão Mágico emocionam e divertem fãs na Virada Cultural

21/05/2018 | 10:12



O público que enfrentou o frio paulistano e foi conferir os shows da Virada Cultural no último domingo, dia 20, teve um verdadeiro momento de nostalgia no palco Parque Alegria, no Vale do Anhangabaú. O motivo? O lugar recebeu as apresentações da banda Rouge e da formação original do Balão Mágico.

A girlband subiram no palco ao meio-dia, substituindo Xuxa, que não pode comparecer por motivos médicos. E além dos vários hits do grupo, quem roubou a cena no palco foi o filho da integrante Aline Wirley, Antonio, de apenas três anos de idade. O ator Igor Rickli, pai do menino, registrou o momento em seu Instagram Stories, e depois posou com o filho nos bastidores.

Em uma plateia de cerca de 15 mil pessoas, muita gente chorou ao relembrar a infância ao som do Balão Mágico. Simony, Mike e Tob apresentaram os maiores sucessos da banda, como Ursinho Pimpão, Lindo Balão Azul e É Tão Lindo.