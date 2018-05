No Show dos Famosos, Helga Nemeczyk faz performance e arranca elogios da própria Gretchen

21/05/2018 | 10:12



No Show dos Famosos exibido no último domingo, dia 20, do Domingão do Faustão, as celebridades do grupo 2 novamente subiram ao palco para fazer suas performances.

Helga Nemeczyk foi um dos destaques, ao cantar e rebolar ao som de Conga, Conga, Conga, de Gretchen. Além de garantir o primeiro lugar no ranking do grupo, a atriz ainda arrancou elogios da própria Gretchen, que comentou em seu Instagram: Maravilhosa, linda, incrível.

Já quem ganhou as redes sociais foi mais uma vez Silvero Pereira, que encarnou Steven Tyler em todos os detalhes e cantou o hit Crazy.

Paulo Ricardo conseguiu o elogio dos jurados ao virar Beth Carvalho e cantar Coisinha do Pai. - Você só tem melhorado. Você é um cantor excepcional, disse Claudia Raia.

E mesmo errando a letra, Sandra de Sá ficou feliz em homenagear Margareth Menezes e performar ao som de Dandalunda: - É ao vivo. Muito sinceramente eu acho que o grande lance é a gente trazer essas pessoas aqui. Isso é uma homenagem. Até esqueço a nota, revelou ela depois da apresentação.