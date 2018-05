Alta do PIB de 2018 prevista pelo Focus cai de 2,51% para 2,50%

21/05/2018 | 09:39



O mercado financeiro reduziu levemente suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. A expectativa de alta para o PIB este ano foi de 2,51% para 2,50% no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 21. Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 2,75%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta do PIB de 3,00%, mesmo patamar visto quatro semanas atrás.

Na última quarta-feira, 16, o Banco Central divulgou os dados de seu Índice de Atividade (IBC-Br) referente a março. O indicador cedeu 0,74% em relação a fevereiro, na série com ajuste sazonal. No primeiro trimestre, houve uma queda de 0,86% ante o mesmo período do ano passado, na série sem ajuste sazonal.

A projeção do BC, já passível de atualização, é de alta de 2,6% para o PIB em 2018. O Ministério da Fazenda ainda trabalha com um porcentual de 3,0%.

No relatório Focus agora divulgado, a projeção para a produção industrial de 2018 seguiu indicando alta de 3,80%. Há um mês, estava em 4,29%. No caso de 2019, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 3,50%, igual ao verificado quatro semanas antes.

A pesquisa mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2018 seguiu em 55,00%. Há um mês, estava no mesmo patamar. Para 2019, a expectativa permaneceu em 57,00%, também igual ao verificado um mês atrás.

Balança comercial

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2018 na pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira. A estimativa de superávit comercial passou de US$ 55,60 bilhões para US$ 56,10 bilhões. Um mês atrás, a previsão estava em US$ 55,00 bilhões.

Para 2019, a estimativa de superávit foi de US$ 46,00 bilhões para US$ 47,63 bilhões, ante US$ 45,33 bilhões de um mês antes. Na estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2018 ficará em US$ 56 bilhões.

No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2018 foram de déficit de US$ 25,00 bilhões para resultado negativo de US$ 25,08 bilhões, ante US$ 25,15 bilhões quatro semanas antes. Para 2019, a projeção de rombo passou de US$ 37,70 bilhões para US$ 38,05 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado para o próximo ano era de US$ 38,75 bilhões.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, tanto em 2018 quanto em 2019. A mediana das previsões para o IDP em 2018 seguiu em US$ 75,00 bilhões, ante US$ 77,50 bilhões de um mês atrás. Para 2019, a expectativa está em US$ 80,00 bilhões, mesmo valor de uma semana e um mês antes.