Abel exalta 'humildade e inteligência' do Fluminense para vencer o Atlético-PR

21/05/2018 | 09:30



O técnico Abel Braga avaliou que o Fluminense teve "humildade e inteligência" para superar o Atlético Paranaense por 2 a 0, domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele destacou que o time adotou uma estratégia diferente da usual em função do estilo de jogo do adversário e soube aproveitar as chances de gol que teve para assegurar a sua vitória.

"Foi um jogo em que nós tivemos humildade acima de tudo, porque a maneira que o Atlético-PR joga é muito complicada. Se fôssemos em cima tentar marcar mais alto, nós íamos ficar com três, quatro jogadores batidos, porque nós sabíamos que era isso que eles iam fazer e, na perda de bola, eles iam pagar caro pelo contra-ataque. Então, nós fomos cirúrgicos, além dos dois gols tivemos mais quatro ou cinco contra-ataques, que se tivéssemos caprichado mais um pouco teríamos feito mais gols", disse o treinador do Fluminense, celebrando a vitória.

Abel destacou que o time não se preocupou em ter a posse de bola, apostando nos contra-ataques para triunfar. "A humildade é isso, jogar dentro de casa e falar ''não vai dentro deles, deixa eles perderem aqui''. Tivemos a inteligência de ocupar bem os espaços, obrigamos o adversário a errar o passe. No segundo tempo, mudamos um pouco a maneira de jogar, voltamos a linha de cinco. Acho que foi uma vitória de humildade e inteligência, alcançada com mérito", acrescentou.

A vitória sobre o Atlético-PR deixou o Fluminense em quinto lugar no Brasileirão, com dez pontos somados em seis jogos, dentro da zona de classificação à próxima Copa Libertadores. E Abel espera que esse triunfo ajude a impulsionar uma sequência de bons resultados do time.

"Essa fase tem que durar. Não podemos fazer previsão porque é um campeonato muito difícil. Sei que vamos colocar segurança, confiança e alma em cada jogo, isso que é o mais importante. Temos que ter consciência de que não existem jogos iguais", afirmou.

O Fluminense voltará a entrar em ação no próximo sábado, quando vai receber a Chapecoense, pela sétima rodada do Brasileirão.