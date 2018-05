Com 8 convocados em ação, fim de semana teve gol de Coutinho e título de Willian

21/05/2018 | 09:15



O fim de semana que antecedeu o início da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo teve apenas oito dos 23 jogadores convocados por Tite em ação. A maior parte dos atletas, então, foi poupada, ganhou um descanso ou foi liberada para se apresentar nesta segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Mas também foi possível ver o brilho de Philippe Coutinho, autor de um belo gol pelo Barcelona.

No último jogo em seu primeiro semestre como jogador do Barcelona, Coutinho marcou o gol que definiu a vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, em duelo que ficou marcado pela despedida de Iniesta do clube catalão. O brasileiro foi substituído durante o segundo tempo do duelo, para a entrada de Messi e fechou esses primeiros meses como jogador do time com a expressiva marca de dez gols marcados em 22 jogos, sendo sete nas últimas seis apresentações da equipe.

Além de Coutinho, outros brasileiros estiveram presentes em jogos de despedida. Foi o caso de Douglas Costa, que viu Buffon participar de seu último compromisso pela Juventus e contribuiu para o triunfo por 2 a 1 sobre o Verona ao participar do lance do primeiro gol do time de Turim, marcado por Rugani, no sábado. Já Filipe Luís viveu situação semelhante no Atlético de Madrid, que empatou por 2 a 2 com o Eibar, neste domingo, selando o fim da passagem de Fernando Torres, autor de dois gols no jogo, pelo clube da capital espanhola.

Ainda que passando quase despercebido, pois só entrou em campo nos minutos finais do segundo tempo, o meia-atacante Willian teve o que comemorar, pois o Chelsea conquistou a Copa da Inglaterra ao fazer 1 a 0 no Manchester United, em Wembley, no sábado.

Quem também pôde festejar foi Miranda. O zagueiro participou da emocionante vitória da Inter de Milão por 3 a 2 sobre a Lazio, de virada, em Roma, um resultado que garantiu a primeira participação da equipe na Liga dos Campeões desde a temporada 2011/2012. Já Marquinhos, outro zagueiro chamado por Tite a jogar no fim de semana, participou de um duelo quase protocolar, o 0 a 0 do campeão francês PSG com o Caen.

Em preparação para a final da Liga dos Campeões no próximo sábado, o Real Madrid só empatou por 2 a 2 com o Villarreal, tendo Casemiro e Marcelo como titulares. E o lateral-esquerdo brilhou ao dar lindo cruzamento para Cristiano Ronaldo marcar o seu gol no retorno ao time após se recuperar de lesão.

Também envolvido na final da Liga dos Campeões, Roberto Firmino não teve compromisso nesse fim de semana pelo Liverpool, assim como Ederson, Danilo, Fernandinho e Gabriel Jesus, quarteto do Manchester City, clube que já havia encerrado suas atividades na temporada 2017/2018 do futebol europeu.

Alisson (Roma), Cássio e Fágner (Corinthians), Thiago Silva e Neymar (PSG), Geromel (Grêmio), Fred e Taison (Shakhtar Donetsk), Renato Augusto (Beijing Guoan) e Paulinho (Barcelona) não atuaram, embora seus times tenham jogado no fim de semana.

Dos 23 atletas convocados por Tite, apenas o trio envolvido na decisão da Liga dos Campeões não se apresentará em Teresópolis nesta semana, se juntando ao grupo em Londres, na segunda etapa da preparação para a Copa do Mundo. A expectativa é de que 17 jogadores cheguem em Teresópolis nesta segunda, com Alisson, Coutinho e Miranda se juntando a eles no dia seguinte.