China precisa continuar a ser dura na fronteira com Coreia do Norte, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu na manhã desta segunda-feira que a China mantenha uma posição firme em sua fronteira com a Coreia do Norte, no momento em que Washington e o regime norte-coreano podem manter negociações sobre o programa nuclear de Pyongyang. Trump disse esperar que haja sucesso na iniciativa, mas advertiu que será preciso primeiro assinar um acordo para depois haver um relaxamento na postura.

Em mensagem no Twitter, o presidente americano afirma que há relatos de que a fronteira chinesa com a Coreia do Norte teria ficado mais "porosa", o que sugere maiores trocas entre as duas nações asiáticas. "Quero que isso aconteça e que a Coreia do Norte seja muito bem-sucedida, mas apenas após assinar [um acordo]!", afirmou Trump em sua mensagem.