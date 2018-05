Obituário - 21 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 09:00



Santo André



Encarnação Fernandes Penteadura Ortiz, 94. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marcílio Goes, 94. Natural de Monte Sião (MG). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Octavio Ferraz, 88. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



Moacir José Ruy, 85. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Adelino José Fisquini, 83. Natural de Nipoã (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 19, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Valdelice Dias Taveira, 83. Natural de Campo Formoso (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



Nilza Aparecida de Souza, 74. Natural de Ijaci (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Orlando Moreira da Silva, 72. Natural de Avanhandava (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marlene Aparecida Bernardes, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



Eva Rosa Amanço da Rocha, 64. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ivanilda Rodrigues da Silva, 63. Natural de Santana (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Rodrigues Cardoso Irmão, 60. Natural de Uauá (BA). Residia no Centro de Santo André. Porteiro. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nailton Alves de Arandas, 60. Natural de Ibirajuba (PE). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo (SP). Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal do Alto de São Francisco (PE).



Lourinaldo Marques da Silva, 58. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Ajudante seralheiro. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rubens Pereira Lima, 52. Natural de Porteirinha (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Renilda Santos Alves, 45. Natural de Buerarema (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 19. Crematório Jardim da Colina.



Marisa Delboni da Silva, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.



São Bernardo



Ivone Mourão da Silva, 80. Natural de Coxim (MS). Residia no Jardim Savoia, em São Paulo (SP). Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.



Pedro Hengler, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em são Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.



Amélia Oliveira dos Reis Mendonça, 67. Natural de Itapetinga (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.



Silvio Gennari, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.



Erick Antonio Miranda Alves, 20. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Mario Bernardo da Silva, 91. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Otavidalio Soares de Almeida, 70. Natural de Boquira (BA). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Manoel Vicente da Silva, 84. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Arnaldo Lomeo Ribeiro, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Lázara Maria de Jesus, 65. Natural de Patos de Minas (MG). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério Municipal.



Odete Izidio da Silva, 64. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Marilene, em Diadema. Supervisora de hotelaria. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal.



Angela Maria de Paula, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Melo, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.



José Moreno da Silva, 53. Natural de São Jorge (PR). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 18. Cemitério Municipal.



Maria das Neves de Jesus Santos, 47. Natural de Aureliano Leal (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Fernanda Aparecida Ribeiro Valentim, 37. Natural de Diadema. Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.



Mauá



Nair Bertosi Rinaldi, 86. Natural de Itápolis (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Pensionista. Dia 18, em Santo André. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.



Pedro Campioni, 84. Natural de Álvares Machado (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Nicodemos Simão dos Reis, 79. Natural de Pindobaçu (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Aparecido Mariano, 75. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Jardim Roseli, em São Paulo (SP). Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Jesuino Gonçalves da Paixão, 67. Natural de Belo Campo (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Pedreiro. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.