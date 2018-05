Ainda haverá comércio justo com China, diz Trump

21/05/2018 | 08:38



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que ainda conseguirá "comércio justo" entre seu país e a China. A mensagem de Trump é divulgada no Twitter em meio ao diálogo bilateral para a redução do déficit comercial americano com os chineses. Trump disse que os chineses concordaram em comprar grandes quantidades de produtos agropecuários "adicionais" dos americanos, o que beneficiará fazendeiros locais. "As barreiras e tarifas diminuirão pela primeira vez", comentou sobre o comércio em geral com o país asiático.

Trump contou no Twitter que já havia questionado o senador democrata Chuck Schumer, representante de Nova York, sobre o motivo pelo qual o partido hoje na oposição e o ex-presidente Barack Obama não fizeram algo a respeito do comércio com a China, inclusive contra o "roubo de propriedade intelectual". "Eles não fizeram nada!", afirmou o atual presidente. "Dito isso, Chuck e eu concordamos há tempos sobre esse assunto. Além disso, comércio justo acontecerá com a China."