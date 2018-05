Em SP, mulher morre após carro roubado cair em rio durante perseguição policial

21/05/2018 | 08:05



Uma perseguição policial terminou com uma mulher morta e um homem ferido na madrugada desta segunda-feira, 21, na região central de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo foi identificado como roubado ao passar por um radar na Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste. Os agentes sinalizaram para o motorista parar, mas ele acelerou na Avenida do Estado e perdeu o controle do veículo, caindo no Rio Tamanduateí.

A mulher morreu na colisão. O homem que estava dirigindo o carro ficou ferido e foi socorrido na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, também na área central de São Paulo. O carro, que ficou destruído, foi removido do rio.