Presidente italiano convoca 5 Estrelas e Liga para discutir formação de governo

21/05/2018 | 05:28



O presidente da Itália, Sergio Mattarella, convocou os líderes do Movimento 5 Estrelas e do Liga para discutir nesta segunda-feira a formação de um novo governo de coalizão.

Ontem, as siglas chegaram a um acordo sobre os nomes que pretendem indicar para novo primeiro-ministro do país e para seu gabinete. Os nomes, porém, ainda não foram revelados.

Pela Constituição italiana, o presidente deve nomear tanto o primeiro-ministro quando os ministros que compõem o governo.

Mattarella irá se reunir primeiro com o líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, às 12h30, e posteriormente com o líder do Liga, Matteo Salvini, às 13h. Os horários são de Brasília.

Na sexta-feira (18), os dois partidos antiestablishment finalizaram um acordo de coalizão com uma série de propostas ecléticas, incluindo cortes de impostos, concessão de renda mínima para os mais pobres e medidas de combate à imigração ilegal.

Às 5h25 (de Brasília), a Bolsa de Milão operava em baixa de mais de 1%, contrastando com outros mercados acionários europeus, que exibem ganhos desde a abertura do pregão. Fonte: Dow Jones Newswires.