Seleção Brasileira começa hoje a preparação para tentar o hexa

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 07:00



A Seleção Brasileira começa hoje um período de 27 dias de preparação até a estreia na Copa do Mundo da Rússia. Vinte jogadores do total dos 23 convocados por Tite são esperados na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), sendo que três só vão chegar amanhã.

As ausências certas são de Casemiro e Marcelo, do Real Madrid, e Roberto Firmino, do Liverpool. O trio disputará a final da Liga dos Campeões no sábado, e por isso se apresenta apenas na próxima semana, já em Londres, quando o Brasil inicia sua “fase europeia” de preparação.

De acordo com a CBF, Marquinhos, Fred, Filipe Luís, Danilo, Paulinho, Gabriel Jesus, Ederson, Fágner, Neymar, Thiago Silva, Renato Augusto, Douglas Costa, Taison, Fernandinho, Willian e Geromel deverão chegar hoje, até as 14 horas, enquanto o goleiro Cássio se apresentará no período da noite. Alisson, Philippe Coutinho e Miranda, que atuaram ontem por seus clubes na Europa, só vão chegar amanhã na Granja Comary, até as 13h.

Será a primeira vez, em quase dois anos à frente da seleção, que Tite terá um longo período para treinar o time. E ele vibra com essa possibilidade. “Vamos conseguir trabalhar alguns detalhes, virtudes e defeitos dos adversários", ressaltou o treinador após anunciar os convocados na segunda-feira passada. “(A intenção é) Usar esses atletas com o melhor nível técnico possível, estabelecendo algumas variações (táticas).”

Hoje e amanhã, os jogadores não vão trabalhar com bola. O grupo fará exames clínicos e será avaliado no novo centro de excelência, inaugurado sexta-feira pela CBF.

A intenção da comissão técnica é ter um diagnóstico preciso da condição física de cada jogador, já que eles chegam em condições variadas – os que jogam em clubes europeus estão terminando a temporada, enquanto que os que atuam no País não estão nem mesmo na metade dela.

Gabriel Jesus alerta para favoritismo da equipe

Primeira seleção classificada para a Copa do Mundo pelas Eliminatórias e em alta desde a chegada de Tite, o Brasil chega como um dos grandes favoritos para o torneio na Rússia. Mas Gabriel Jesus não quer saber de assumir esta condição.

O próprio jogador alertou para os perigos deste favoritismo exagerado. “Todo mundo está colocando a gente como um dos favoritos. Mas tem outras seleções que vêm fortes também, que estão trabalhando bem. Então, não podemos colocar na cabeça que somos invencíveis, porque não é assim no futebol”, declarou em entrevista à TV Globo.

Jesus é o titular da seleção de Tite e uma das apostas do País para buscar o hexacampeonato mundial. Aos 21 anos, o atacante do Manchester City irá disputar sua primeira Copa na carreira.

O jogador formado no Palmeiras não escondeu a admiração por Tite e apostou no técnico como possível diferencial na Copa. Afinal, foi com ele que ganhou espaço na seleção, a partir de 2016. O treinador também é considerado o grande responsável pela ascensão da equipe brasileira, após os resultados ruins sob o comando do ex-técnico Dunga. “Prefiro que a seleção foque em seu objetivo. O Tite é um cara bem focado, bem trabalhador, sabe passar suas ideias. Todos os jogadores gostam dele e das ideias que ele tem. Por isso que tem dado certo”, considerou o atacante do Manchester City. (do Estadão Conteúdo)