Willian se prepara para ser titular na ausência de Borja

21/05/2018



Com a viagem do atacante Borja para a Colômbia, ontem, para iniciar a preparação para a Copa do Mundo, o atacante Willian vai ganhar uma sequência no ataque do Palmeiras. No sábado, na vitória diante do Bahia, por 3 a 0, no Allianz Parque, ele teve a primeira oportunidade no lugar de Dudu, que cumpriu suspensão.

Embora tenha iniciado a vitória logo aos dois minutos, completando passe de Borja, o atacante errou um gol incrível na etapa final, quando a partida já estava definida. Após passe de Keno, ele chutou no travessão, mesmo sem goleiro.

Como o próprio técnico Roger Machado afirmou, antes do início do jogo, a entrada de Willian no lugar de Dudu era uma alteração que não comprometia o poder ofensivo, já que o reserva era “um 12º titular”.(do Estadão Conteúdo)