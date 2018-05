Timão empata com Sport e perde chance de assumir ponta

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 07:00



O primeiro gol do centroavante Roger pelo Corinthians não foi suficiente para a equipe conseguir a vitória diante do Sport, na Arena Pernambuco, ontem. Com um time misto, o Corinthians abriu o placar com um gol de cabeça do atacante, mas cedeu o empate para o time pernambucano. No final, 1 a 1. O Timão desperdiçou a oportunidade de se tornar líder do Campeonato Brasileiro e está com 11 pontos.

Sem Cássio, Balbuena, Jadson, Rodriguinho e Romero, poupados, a equipe do Corinthians obviamente perdeu a força coletiva. As emoções da partida se concentraram no segundo tempo. Após cobrança de escanteio de Mateus Vital, aos nove, Roger marcou um gol de cabeça. Ele subiu mais que a zaga e testou de olhos abertos, como manda o almanaque dos camisas 9. O Sport respondeu rapidamente. Dez minutos depois, Rogério fez grande jogada, deixou o lateral Juninho Capixaba no chão, e cruzou para Carlos Henrique, que havia acabado de entrar. Ele finalizou bem e empatou o jogo.

Ao final da partida, o técnico Fabio Carille afirmou que ainda não recebeu proposta do Al-Hilal. (do Estadão Conteúdo)