Diego Souza decide e Tricolor bate o Santos por 1 a 0 no Morumbi

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 07:00



O São Paulo mostrou mais raça e bateu o Santos, por 1 a 0, ontem, no Morumbi, e chegou aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O único gol do clássico, válido pela sexta rodada, foi marcado pelo atacante Diego Souza, no segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor manteve a invencibilidade no torneio e ampliou a série de jogos do Peixe sem vitória, atuando fora de casa – já são cinco partidas, somando Copa do Brasil e Libertadores.

O duelo começou com o São Paulo pressionando e forçando erros da defesa santista. No entanto, criava poucas chances de gol. A principal foi com Diego, logo a um minuto.

Aos poucos, o Santos começou a equilibrar mais o jogo, mas também esbarrava na pouca produtividade do seu ataque. Gabigol, por exemplo, teve atuação apagada.

Na volta do intervalo, a disputa seguiu com a mesma tendência do primeiro tempo. No entanto, o Tricolor, mesmo com menos posse de bola naquele momento, fez boa jogada, e Everton cruzou com precisão na cabeça de Diego Souza, que superou David Braz com facilidade, para marcar, aos 10 minutos.

Em desvantagem, o técnico santista, Jair Ventura, resolveu mexer no time e trocou Vitor Bueno por Jean Mota. Com mais velocidade, a equipe começou a ameaçar mais o gol são-paulino e, aos 18, Jean Mota obrigou Sidão a fazer boa defesa.

A tentativa do empate santista ainda seria frustrada duas vezes: uma aos 32, quando Yuri Alberto dividiu a bola com Sidão e não conseguiu completar e, outra, pouco mais de 10 minutos depois, quando Sidão saiu mal do gol e Dodô, mesmo com o gol aberto, desperdiçou boa oportunidade.

Nos minutos finais da partida, o zagueiro do São Paulo, Anderson Martins, ainda foi expulso, mas não atrapalhou o bom resultado do Tricolor.

Na próxima rodada, no domingo, o São Paulo vai até Belo Horizonte enfrentar o América-MG, enquanto o Santos encerra a primeira fase da Libertadores contra o Real Garcilaso-PER, na Vila Belmiro, na quinta-feira.



Meia Nenê destacou o merecimento do São Paulo

Ao final do clássico, o meia Nenê afirmou que o time do São Paulo merecia ter vencido as últimas partidas antes do jogo contra o Santos. “A gente estava merecendo, vínhamos fazendo jogos muito bons e com detalhes bobos estávamos deixando escapar <CF51>(a vitória)</CF>. Hoje a gente poderia ter feito mais, só que o importante era ganhar e ficar na parte de cima da tabela”, comemorou o atleta.

O Tricolor havia empatado contra Ceará, Fluminense, Atlético-MG e Bahia até a vitória de ontem, a segunda no Campeonato Brasileiro.

Nenê também destacou a presença dos torcedores, que compareceram em bom número (40.465 pessoas) ao Morumbi. “Agradecemos a torcida pelo apoio.”



Atacante Gabigol lamenta reação tardia do Peixe

O atacante do Santos, Gabigol, lamentou que a equipe tenha demorado para oferecer uma reação no clássico de ontem contra o São Paulo.

Na visão dele, após sofrer o gol, a busca pelo placar favorável ficou difícil. “Tivemos chances claras, algumas no primeiro tempo. Esperamos tomar o gol para começar (a jogar). Contra time grande fica difícil depois para recuperar. Mas acho que a gente conseguiu martelar”, lamentou o jogador.

Gabigol defendeu que o Peixe tenha a mesma postura que mostrou no final da partida de ontem na maioria das partidas. “Acho que temos que tentar, desde o começo, ter esse volume de jogo e vontade para conseguir a vitória.”