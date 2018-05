Meu canto bonito nem dor nem corrente jamais abafou

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/05/2018 | 07:00



“Embora tenha durado oficialmente mais de três séculos, a escravidão negra deixou poucas marcas visíveis no Interior de São Paulo. Nos 130 anos da abolição da escravatura, lembrados dia 13, de quase 1.000 senzalas existentes no auge dos ciclos da cana-de-açúcar e do café, resta não mais que uma dezena conservada em fazendas históricas, hoje voltadas para o turismo.”

Cf. José Maria Tomazela, Memória da Escravidão se Apaga em São Paulo, Estadão, 13-5-2018



No lugar do Paço de São Bernardo, à beira do Ribeirão dos Meninos, outrora Ribeirão dos Couros, que seguia em direção à Fazenda São Bernardo dos beneditinos, havia uma senzala com argolões de ferro e correntes.

Lembranças de Alfredo Sabatini, aqui nascido em 1911. Dona Elizabeth Bechelli Sabatini, mãe do Alfredinho, chegou a ter 500 afilhados negros, a quem atendia, de quem recebia carinho e atenção.

Alfredinho cresceu e viu se apagarem elementos que demonstraram traços da existência da escravidão em sua cidade. Antigo cafezal, antigo plantio de chá, a produção de uva para o vinho, tudo tocado pela mão de obra escrava.

A fazenda de café era propriedade do Coronel Mascarenhas, localizada entre Piraporinha e o atual traçado da Via Anchieta. Marca que também se foi, o que só vem a comprovar as informações colhidas pelo jornalista José Maria Tomazela, que há anos acompanha e divulga o noticiário do Interior de São Paulo.

Marcas de um tempo triste, apagado, mas que não apaga a dor, chagas e feridas não só do corpo, da alma também.



Diário há 30 anos

Sábado, 21 de maio de 1988 – ano 30, edição 6758

Manchete – Supremo Tribunal Federal aceita interpelação a Sarney: CPI da corrupção

Economia – Divulgada a nova política industrial:

Isenção à importação de bens de capital.

Liberalização das importações.

Santo André – Carreta derruba passarela da Avenida dos Estados, na Estação Prefeito Saladino.

São Bernardo – Encontrada ossada humana no Pico do Bonilha.

Rio Grande da Serra – Mantido projeto de incentivo às indústrias, mesmo com a Lei de Proteção aos Mananciais.

Memória – O morro dos ventos uivantes de São Caetano.

Guido Fidelis (crônica) – Uma história em três capítulos.



Em 21 de maio de...

1918 – Classe médica apoia a candidatura de Luiz Pereira Barreto ao Senado estadual, à vaga de Carlos de Campos. Manifesto é assinado, entre outros, pelo Dr. Baeta Neves, que logo depois lotearia a Vila Baeta Neves em São Bernardo.

A guerra. Do noticiário do Estadão: bombardeio de Londres por aeroplanos alemães.

1928 – Nasce, em Araçatuba, Tarciso Barbosa. Foi secretário municipal em São Bernardo e Santo André.

1968 – Diário publica a primeira coluna de filatelia, assinada por Valdenizio Petrolli.



Municípios Brasileiros



Celebram aniversários em 21 de maio:

Em São Paulo, Jumirim, Nantes e Paulistânia

Em Minas Gerais, Tombos

No Rio Grande do Sul, Torres

Fonte: IBGE

A fauna no Riacho Grande

Pica-Pau Dourado

Nome científico: Piculus aurulentus

Fotografado em Riacho Grande

Fonte: Claudinei Correia de Mello, biólogo e professor da Escola Estadual Omar Donato Bassani, no bairro Tatetos, coração de Riacho Grande.

Santos do Dia

Cristóforo Magalhães

Sinésio

Benvenuto

Valente

Hoje

Dia da Língua Nacional