Aposentadoria por idade e salário-maternidade serão pedidos pela web

21/05/2018 | 07:19



A partir de hoje, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai encurtar a distância entre o segurado e o benefício. Ao acessar o Meu INSS (www.inss.gov.br) ou ligar para o 135, em vez de agendar data para ser atendido, o segurado receberá direto o número do protocolo de requerimento, eliminando a etapa do agendamento. A medida vale, inicialmente, para os benefícios de salário-maternidade e aposentadoria por idade urbanos.

É o fim, aos poucos, do modelo convencional em que o segurado agenda ida ao INSS para levar documentos e formalizar o pedido. Agora, ao fazer o pedido, o cidadão acompanha o andamento pelo Meu INSS (canal acessado pelo computador ou por celular que permite ao cidadão acompanhar o andamento do seu pedido sem sair de casa, consultar extratos e ter acesso a outros serviços) ou pelo telefone e, somente se necessário, será chamado para ir à agência do INSS.

Nos casos em que as informações previdenciárias forem necessárias para o reconhecimento do direito já constarem nos sistemas do INSS, será possível então, conforme o órgão, a concessão automática do benefício, isto é, à distância.

Com a mudança, não haverá mais a falta de vaga e, caso precise ir a uma agência para apresentar algum documento, o cidadão terá a garantia de ser atendido em unidade perto da sua residência. Além do mais, segundo o INSS, a mudança representa o fim do tempo de espera para ser atendido.

E com a ampliação da concessão automática, a tendência é que o tempo de análise dos benefícios seja reduzido, ou seja, os cidadãos poderão saber a resposta mais rapidamente. O instituto garante que, em breve, outros benefícios também passarão a ser solicitados dessa forma.